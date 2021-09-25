Как отмечается, в конкурсе приняли участие представительницы 51 страны. Никаких ограничений по возрасту и формам не было.

Виктория поделилась, что главной целью ее участия в конкурсе была не победа. Девушка стремилась показать свою страну, презентовать украинскую женщину в мире.

Виктория Щелко Instagram / Виктория Щелко

По ее словам, для презентации национального костюма она привезла в ОАЭ кусочек украинской земли и колоски, а на конкурсе талантов исполнила украинскую народную песню.

Справка:

Виктория Щелко родом из Киева. Модель, руководительница проекта "Мисс Украина Plus Size", обладательница многочисленных титулов на международных конкурсах красоты. Она первой представляла Украину на "Мисс Мира Plus Size", где заняла призовое место.

В 2017 году она уже была участницей этого конкурса, однако тогда ее обошла представительница Филиппин. В 2021 году Виктория вернулась на "Мисс Мира Plus Size" и на этот раз ей удалось получить желанную корону.

Ранее сообщалось, что представительница Мексики, 26-летняя Андреа Меса стала победительницей конкурса красоты "Мисс Вселенная-2021", который прошел 16 мая, в штате Флорида (США). Третье место заняла представительница Перу Яник Масета, второй стала бразильянка Жулия Гама.

К слову, Украину на конкурсе "Мисс Вселенная-2021" представляла "Мисс Украина Вселенная", 28-летняя модель Елизавета Ястремская. Девушка с успехом прошла все испытания и вошла в число 21 лучших конкурсанток.