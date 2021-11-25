Ukrainian national airlines: Зеленский анонсировал создание украинского авиаперевозчика

Президент Украины Владимир Зеленский Офис президента

Сейчас ведутся переговоры с западными коллегами по созданию современного авиахаба в Украине "для модернизации пассажирских самолетов в грузовые самолеты"

Президент Владимир Зеленский анонсировал, что в Украине появится национальный авиаперевозчик Ukrainian national airlines (UNA) - Украинские национальные авиалинии. Об этом он сказал во время выступления на форуме "Большое строительство: авиа и туризм", передает "Экономическая правда".

"Я всегда говорил о том, что очень нужны проекты, которые сшивают Украину. Сегодня мы возвращаем миру идею о европейском самолете. Теперь это общая наша уже "Мрия", украинская "Мрия" и общая "Мрия" с нашими коллегами из Европы.

В Украине есть прекрасный "Антонов", прекрасные мощности для полного цикла создания современного самолета. В этом году строится 3 самолета для нашего государства. У нас есть все мощности для серийного производства, вплоть до обеспечения комплексной, уже послепродажной поддержки", - сказал Зеленский.

По его словам, сейчас ведутся переговоры с западными коллегами по созданию современного авиахаба в Украине "для модернизации пассажирских самолетов в грузовые самолеты".

"Сейчас мы увидим, что наш украинский рынок пока не готов в полной мере обеспечить реализацию государственных интересов в сфере авиаперевозок. Ведь здесь, кроме чисто экономических интересов, большую роль играет и социальный запрос.

Для усиления этого направления в рамках "Большой стройки" мы создаем, строим наши аэропорты. И в рамках этой программы мы делаем еще один важный шаг - это наш национальный авиаперевозчик, создание его, которое будет начато уже сегодня", - добавил Зеленский.

По словам главы государства, Украина готова инвестировать в воздушный флот, нагружать отечественных производителей и привлекать мировых лидеров в объединенных проектов в авиастроении.

Он также добавил, что есть подтверждение экономической целесообразности этого проекта "от наших французских консультантов (компания Aerogestion, - ред.)".

"В воплощении этой идеи речь идет не только об увеличении прибыли, и пассажиропотока, но и в целом вопрос статуса, имиджа, престижа нашего государства", - отметил Зеленский.

Он подчеркнул, что это будет наш национальный независимый авиаперевозчик, независимый от любых других групп.

"Запуск национального перевозчика, новые современные аэропорты, трансформация аэропорта "Борисполь" в мощнейший восточноевропейский авиахаб, возрождение украинского авиастроения и усиление промышленного сотрудничества в формате Украина - ЕС - это главные цели для нас на ближайшие годы. Время взлетать вверх", - резюмировал президент.

Он также рассказал, что в отношении национального авиаперевозчика - было несколько рабочих названий, на сегодня это Ukrainian national airlines - Украинские национальные авиалинии (UNA), что очень символично.

Ukrainian national airlines (UNA) - Украинские национальные авиалинии скриншот

Напомним, ранее мы писали, что главы МИД Украины и Турции Дмитрий Кулеба и Мевлют Чавушоглу обсудили сотрудничество в сфере военно-технического сотрудничества. Турция заинтересовалась возможностями украинского авиазавода "Антонов".