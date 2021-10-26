Украине еще рано одобрять третью дозу COVID-вакцины, - академик НАН

Следует дождаться модифицированных вакцин, которые будут эффективно реагировать на мутационные штаммы COVID-19

"Всемирная организация здравоохранения до сих пор не рекомендует использовать третью дозу, кроме тех случаев, когда у человека иммунодефицитное состояние.

Научные данные показывают, что третья доза обычно приводит к увеличению количества антител против вируса. Наличие антител является важным показателем, но не решающим и не единственным в противостоянии организма коронавирусу", - пояснил он.

Академик подчеркнул, что считает целесообразным повременить с принятием решения по бустерной дозы в Украине не только потому, что еще первыми двумя дозами не вакцинировался достаточное количество населения, но и потому, что следует дождаться модифицированных вакцин, которые эффективно реагировать на мутационные штаммы COVID-19.

"Третью дозу вакцинации, конечно, надо было бы приберечь до момента, когда вакцина будет уже специфическая.

Сейчас все-таки все вакцины, даже те, которые являются наиболее эффективными, они по-прежнему были созданы против первоначального варианта коронавируса - еще Уханьская. Хотя они, конечно, помогают в борьбе и с вариантом "Дельта", - добавил Комисаренко.

Напомним, ранее мы писали, что Министр здравоохранения Виктор Ляшко рассказал, что в Украине вероятнее всего будет бустерная COVID-прививка. Глава Минздрава призвал украинцев придерживаться ограничений безопасности и делать прививки, ведь "это вакцина для жизни".