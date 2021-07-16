Украинцы старше 75 лет с 1 октября будут получать дополнительные выплаты, - Шмигаль

Денис Шмыгаль Правительственный портал

Речь о дополнительных выплатах в 400 грн

Премьер-министр Денис Шмыгаль анонсировал повышение пенсионных выплат для некоторых категорий украинцев с 1 октября. В частности, об этом он заявил во время "Часа вопросов к правительству" в Верховной Раде, передает "Урядовий портал".

"В апреле этого года была проведена индексация пенсий для работающих пенсионеров, и они так же получили свои обновленные выплаты. Кроме того, повышаются минимальные пенсионные выплаты вместе с повышением прожиточного минимума с 1 июля и 1 декабря этого года. В прошлом году правительство впервые ввело программу доплат пенсионерам, которые старше 80 лет. Теперь они ежемесячно дополнительно получат по 500 грн", — отметил он.

При этом Шмигаль отметил, что 1 октября так же впервые будут введены дополнительные выплаты по 400 грн для пенсионеров старше 75 лет.

Он напомнил, что на заседании правительства 14 июля было принято решение о повышении пенсий для военных.

"Доплаты по 2 тысячи гривен будут начислены людям уже за июль. Всего такие доплаты коснутся почти 400 тысяч человек. И это справедливая сумма ввиду того, что выплаты другим пенсионерам индексировались, а военным пенсионерам – нет", — отметил Шмигаль.