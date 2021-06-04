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Украинцы смогут увидеть "огненное кольцо" солнечного затмения: Когда его ждать

Кольцевое солнечное затмение REUTERS

Затмение начнется 10 июня в 13:26:07 по киевскому времени и продлится около полутора часов

В следующий четверг, 10 июня, на Земле можно будет наблюдать необычное астрономическое явление - кольцевое солнечное затмение. Об этом сообщает Indian Express.

Согласно сообщению, кольцевое солнечное затмение произойдет, когда Луна заблокирует солнечный свет и бросит тень на Землю.

Как отмечается, затмение начнется в 13:26:07 по киевскому времени и продлится около полутора часов.

Лучше всего его будет видно из некоторых частей Канады, Гренландии и России, частично "огненное кольцо" смогут увидеть и жители Украины.

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Напомним, 26 мая, жители Тихоокеанского региона стали свидетелями редкого явления – полного лунного затмения, которое раз в 6-12 лет совпадает с суперлунием. Лучше всего явление было видно на Гавайях, в Новой Зеландии и в Австралии. Кроме того, наблюдать необычное "небесное шоу" частично смогли жители запада Северной Америки, юга Южной Америки и Восточной Азии. Украинцы явление не увидели, поскольку оно началось в 14:25 по киевскому времени и длилось примерно 14,5 минуты.

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