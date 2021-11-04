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Украинцы смогут покупать акции ряда зарубежных компаний

Фото с открытых источников

В список входят Pfizer, Walt Disney и т. д

Украинские инвесторы смогут вложить деньги в 85 ценных бумаг иностранных эмитентов. Об этом сообщает пресс-служба Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку.

Комиссия разрешила обращение на украинских регулируемом и нерегулируемом рынке таких компаний:

  • NIKE, INC.;
  • MERCK & CO., INC.;
  • PAYPAL HOLDINGS, INC.;
  • NVIDIA CORPORATION;
  • PEPSICO, INC.;
  • PFIZER INC.;
  • QUALCOMM INCORPORATED;
  • THE PROCTER & GAMBLE COMPANY;
  • THE WALT DISNEY COMPANY;
  • STARBUCKS CORPORATION;
  • UNITED PARCEL SERVICE;
  • WALMART INC.

Отныне украинцы могут воспользоваться возможностью инвестировать в ценные бумаги 85 иностранных эмитентов.

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Как сообщалось ранее, глава представительства Европейского инвестиционного банка (ЕИБ) в Украине Жан-Эрик Де Загон назвал пищевую и ИТ отрасли наиболее привлекательными для инвестиций в Украине.

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