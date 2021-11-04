Украинцы смогут покупать акции ряда зарубежных компаний
В список входят Pfizer, Walt Disney и т. д
Украинские инвесторы смогут вложить деньги в 85 ценных бумаг иностранных эмитентов. Об этом сообщает пресс-служба Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку.
Комиссия разрешила обращение на украинских регулируемом и нерегулируемом рынке таких компаний:
- NIKE, INC.;
- MERCK & CO., INC.;
- PAYPAL HOLDINGS, INC.;
- NVIDIA CORPORATION;
- PEPSICO, INC.;
- PFIZER INC.;
- QUALCOMM INCORPORATED;
- THE PROCTER & GAMBLE COMPANY;
- THE WALT DISNEY COMPANY;
- STARBUCKS CORPORATION;
- UNITED PARCEL SERVICE;
- WALMART INC.
Отныне украинцы могут воспользоваться возможностью инвестировать в ценные бумаги 85 иностранных эмитентов.
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Как сообщалось ранее, глава представительства Европейского инвестиционного банка (ЕИБ) в Украине Жан-Эрик Де Загон назвал пищевую и ИТ отрасли наиболее привлекательными для инвестиций в Украине.