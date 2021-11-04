Украинцы смогут покупать акции ряда зарубежных компаний

Фото с открытых источников

В список входят Pfizer, Walt Disney и т. д

Украинские инвесторы смогут вложить деньги в 85 ценных бумаг иностранных эмитентов. Об этом сообщает пресс-служба Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку.

Комиссия разрешила обращение на украинских регулируемом и нерегулируемом рынке таких компаний:

NIKE, INC.;

MERCK & CO., INC.;

PAYPAL HOLDINGS, INC.;

NVIDIA CORPORATION;

PEPSICO, INC.;

PFIZER INC.;

QUALCOMM INCORPORATED;

THE PROCTER & GAMBLE COMPANY;

THE WALT DISNEY COMPANY;

STARBUCKS CORPORATION;

UNITED PARCEL SERVICE;

WALMART INC.

Отныне украинцы могут воспользоваться возможностью инвестировать в ценные бумаги 85 иностранных эмитентов.

Новости по теме: Музыка: Иностранцы боятся инвестировать в Украину

Как сообщалось ранее, глава представительства Европейского инвестиционного банка (ЕИБ) в Украине Жан-Эрик Де Загон назвал пищевую и ИТ отрасли наиболее привлекательными для инвестиций в Украине.