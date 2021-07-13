Украинцы смогут бесплатно оценить стоимость собственной недвижимости

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Фонд государственного имущества запустил сервис автоматической оценки объектов недвижимости

Теперь украинцы могут самостоятельно, быстро и бесплатно оценить стоимость своей недвижимости на сайте evaluation.spfu.gov.ua, передают в ФГИУ.

"С помощью сервиса каждый гражданин Украины может получить справку об оценочной стоимости имущества и сохранить ее или распечатать. Для авторизации на сайте сервиса пользователи могут использовать файловые или аппаратные ключи, а также ID.gov.ua", - детализировали в Фонде.

Технические возможности сервиса позволяют определить стоимость 18 типов недвижимого имущества при осуществлении операций купли-продажи.

Сервис автоматической оценки-это инновационный онлайн-инструмент, не имеющий аналогов в мире. Для расчета используются данные отчетов об оценке, цены из договоров купли-продажи и информационные источники с открытым доступом на рынке подобного имущества. В частности, данные поисковых систем ЛУН и OLX, с владельцами которых Фонд заключил соответствующие меморандумы.

"Запуск бесплатного сервиса по оценке не отменяет для граждан возможность обратиться за услугами профессиональных оценщиков. Эта опция остается актуальной в случае наличия специфических особенностей недвижимости, которые влияют на его стоимость", - отметили в ФГИУ.

Создание программного продукта Сервиса автоматической оценки объектов недвижимости стало возможным благодаря финансовой помощи американского народа через Агентство США по международному развитию (USAID), которые выделили средства на разработку его программного обеспечения.

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