Украинцы, скорее всего, в этот отопительный сезон будут платить за тепло в полтора-два раза больше, - эксперт

Виктор Скаршевский Фото из открытых источников

Теплокоммунэнерго сейчас вынуждены идти покупать по рыночной цене газ, а он уже 20 грн за кубометр

Экономический эксперт Виктор Скаршевский предполагает, что в ближайший отопительный сезон украинцы будут платить в полтора раза больше за тепло. Об этом он заявил в эфире "Першого Незалежного".

"Остался практически месяц, полтора до начала отопительного сезона, а украинские граждане не знают, сколько будет стоить тепло, сколько будет стоить отопление, потому что нет достаточного ресурса по цене 7 грн 42 копейки, как "Нафтогаз" продает свой газ, точнее газ "Укргаздобычи" для Теплокоммунэнерго. И, как правильно было сказано, Теплокоммунэнерго сейчас вынуждены идти покупать по рыночной цене газ, а он уже 20 грн за кубометр вот сейчас, а, возможно, будет еще больше. Сейчас каждый день бьются рекорды на европейском рынке газа, а у нас же привязано к импортному паритету – и он там уже 680 долларов за 1000 кубометров – это абсолютный рекорд за всю историю газовую, так сказать, современную. И мы будем платить, скорее всего, в полтора, а то и в два раза больше за тепло в этот отопительный сезон", - сказав он.

Новости по теме: Кучеренко: Теплокоммунэнерго будут вынуждены повысить тарифы на отопление в полтора раза

Ранее сообщалось, что Нацкомиссия по энергетике и тарифам передала полномочия по регулированию деятельности предприятий теплоснабжения с Государственного на местный уровень, речь идет, в частности, об установлении тарифов.