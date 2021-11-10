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Украинцы с паспортом-книжкой смогут регистрировать место жительства в "Дії"

Иллюстрированное фото Министерство и Комитет цифровой трансформации Украины

Сейчас соответствующая услуга уже доступна для тех, кто имеет паспорт в форме ID-карты

Украинцы, имеющие паспорт-книжечку, смогут воспользоваться услугой регистрации места жительства онлайн. Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль в своем Telegram.

"Правительство утвердило с доработкой экспериментальный проект, который даст возможность осуществлять прописку в электронной форме с помощью портала "Дія". Сейчас соответствующая услуга уже доступна для тех, кто имеет паспорт в форме ID-карты", - написал глава Кабмина.

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Напомним, Верховная Рада приняла закон об электронной регистрации места проживания. Проект №5463 во втором чтении поддержали 238 депутатов. Законом вводится декларирование места жительства - сообщение лицом органу регистрации адреса своего места проживания в электронной форме с помощью Единого государственного веб-портала электронных услуг с последующим внесением такой информации в реестр территориальной общины.

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