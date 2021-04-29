Украинцы с мая смогут путешествовать в Турцию без ПЦР-теста

AFP

Путешественникам нужно лишь заполнить специальную электронную форму

С 15 мая 2021 года граждане Украины смогут путешествовать в Турцию без ПЦР-теста. Об этом сообщили в пресс-службе Международного аэропорта "Борисполь".

Как отмечается, украинцы должны будут заполнить перед вылетом специальную форму, в которой необходимо указать свои паспортные данные, рейс и место проживания в Турции.

После заполнения данных система сгенерирует Hes-код, который необходимо предоставлять в гостиницах, местах общественного питания, торговых центрах и транспорте. С помощью этого кода власти будут контролировать, имели ли туристы контакт с больным коронавирусом, и информирует об этом человека.

Кроме того, за 72 часа до прилета в Турцию пассажиры должны распечатать заполненную анкету или скачать на смартфон или планшет и предоставить ее сотруднику авиакомпании в аэропорту вылета.

В аэропорту отметили, что без анкеты на борт самолета не будут пускать.

Напомним, Минздрав Турции еще в марте ввел новое правило для путешественников - туристы перед въездом на территорию страны должны заполнять специальные электронную анкету. Заполнение формы может быть проверено на границе Турции и в случае, если пассажир не заполнил ее или внес ложную информацию, ему могут угрожать правовые и административные санкции.