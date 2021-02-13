Украинцы не смогут выбирать, какой вакциной бесплатно делать прививки, - Минздрав

Виктор Ляшко Украинская правда

Главный санитарный врач Виктор Ляшко заверил, что возможности такого выбора нет нигде в мире

Украинцы, которые бесплатно будут вакцинироваться от коронавируса COVID-19, не смогут самостоятельно выбирать, каким именно препаратом делать прививку. Об этом сообщил главный санитарный врач, заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко, передает РБК-Украина.

По его словам, возможности такого выбора нет нигде в мире. В том числе, самостоятельно выбирать препарат не могут жители стран, которые лидируют в процессе вакцинации, в частности, в США, Израиле и тому подобное.

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Напомним, недавно министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что со следующего понедельника, 15 февраля, Украина ожидает поставку вакцин от COVID-19, после чего начнется вакцинация.

По словам Виктора Ляшко, первая будет доставлена партия вакцины от коронавируса COVID-19 британско-шведской компании AstraZeneca.