Украинцы не смогут полноценно путешествовать за границу до конца вакцинации, - МИД

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По словам Кулебы, сейчас существуют "вакцинные националисты", которые препятствуют борьбе с пандемией

Туристы из Украины не смогут полноценно путешествовать за границу до окончания вакцинации населения от COVID-19. Об этом в интервью изданию "Kyiv Post" сообщил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

"Сейчас главный приоритет - вакцинация... Полноценные международные поездки не будут возобновлены, пока не будет завершена вакцинация и пока пандемия не будет взята под контроль", - отметил он.

По словам Кулебы, сейчас в мире существует дефицитный ресурс вакцины от COVID-19, в частности, это касается и Украины. Следовательно, из-за этого некоторые страны становятся "вакцинными националистами" и не делятся с другими государствами препаратами, пока не сделают прививки всему населению.

Кроме этого, глава МИД добавил, что украинские дипломаты делают все возможное, чтобы такие дружественные страны как Польша, помогли Украине получить больше препаратов.

"Друзья делятся (тем, что имеют - ред.) даже в самые темные времена. И у Украины тоже есть друзья ... Нам бы очень хотелось увидеть господства "вакцинной либеральной демократии", но реальность предполагает иную картину, и нам нужно честно смотреть на это", - пояснил Кулеба.

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Ранее сообщалось, что глобальная инициатива COVAX выделит Украине 947 700 дополнительных доз вакцины от коронавируса Pfizer-BioNTech. Ориентировочные сроки поставки иммунобиологического препарата - до конца июня.