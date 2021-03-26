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Украинцы могут без направления обратиться к ряду врачей: Полный перечень

Фото из открытых источников

В частности, без направления и декларации бесплатно предоставляется экстренная медицинская помощь

В Украине с 1 апреля начнет действовать Программа медицинских гарантий-2021, но это не повлияет на правила доступа пациентов к бесплатным услугам. Украинцы смогут обратиться к ряду врачей без электронного направления, сообщила Национальная служба здоровья Украины.

Согласно сообщению, электронное направление от семейного или лечащего врача не требуется в случае обращения к:

  • гинекологу, в частности детского и подросткового возраста;
  • психиатру, в частности детского и подросткового;
  • наркологу;
  • стоматологу (ургентная помощь для всех и плановая для детей);
  • фтизиатру, в том числе и детскому;
  • педиатру;
  • врачу, у которого под наблюдением находится пациент с хроническими заболеваниями.

Как отмечается, в таких случаях НСЗУ оплатит визит за пациента.

"В других случаях для обращения к узким специалистам украинцам понадобится декларация с семейным врачом, электронное направление от семейного или лечащего врача и выбор больницы с контрактом с НСЗУ.

Экстренная медицинская помощь предоставляется бесплатно всем без исключения без направления и декларации", - добавили в службе.

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Напомним, ранее Министерство здравоохранения Украины анонсировало введение электронного кабинета пациента. Е-кабинет интегрируют в приложение "Дія", где будет собрана вся информация о человеке.

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