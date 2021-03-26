Украинцы могут без направления обратиться к ряду врачей: Полный перечень
В частности, без направления и декларации бесплатно предоставляется экстренная медицинская помощь
В Украине с 1 апреля начнет действовать Программа медицинских гарантий-2021, но это не повлияет на правила доступа пациентов к бесплатным услугам. Украинцы смогут обратиться к ряду врачей без электронного направления, сообщила Национальная служба здоровья Украины.
Согласно сообщению, электронное направление от семейного или лечащего врача не требуется в случае обращения к:
- гинекологу, в частности детского и подросткового возраста;
- психиатру, в частности детского и подросткового;
- наркологу;
- стоматологу (ургентная помощь для всех и плановая для детей);
- фтизиатру, в том числе и детскому;
- педиатру;
- врачу, у которого под наблюдением находится пациент с хроническими заболеваниями.
Как отмечается, в таких случаях НСЗУ оплатит визит за пациента.
"В других случаях для обращения к узким специалистам украинцам понадобится декларация с семейным врачом, электронное направление от семейного или лечащего врача и выбор больницы с контрактом с НСЗУ.
Экстренная медицинская помощь предоставляется бесплатно всем без исключения без направления и декларации", - добавили в службе.
Напомним, ранее Министерство здравоохранения Украины анонсировало введение электронного кабинета пациента. Е-кабинет интегрируют в приложение "Дія", где будет собрана вся информация о человеке.