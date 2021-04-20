Украинцы будут иметь два длинных уикенда в мае

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В этом году христиане восточного обряда празднуют Пасху 2 мая

В начале мая украинцы будут иметь два длинных уикенда в связи с Днем труда, Пасхой и Днем Победы над нацизмом во Второй мировой войне.

Поскольку День труда (1 мая) и Пасху (2 мая) в 2021 году приходятся на субботу и воскресенье, то выходные дни переносятся на понедельник и вторник, поэтому украинцы будут отдыхать четыре дня с 1 по 4 мая.

День победы над нацизмом во Второй мировой войне, который отмечается 9 мая, в этом году также приходится на воскресенье, поэтому выходные продлятся с 8 по 10 мая.

Отметим, что католики в этом году отмечали Пасху 4 апреля, но дополнительных выходных дней не было (в отличие, от Рождества по григорианскому календарю). Даты празднования Пасхи у католиков и православных каждый год разные, в зависимости от даты, от которой отсчитывается первое весеннее полнолуние.

Ранее сообщалось, что в Украине ожидается увеличение количества COVID-больных через 3-4 недели после празднования Пасхи.