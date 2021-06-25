Украинцев ждет самый жаркий за последние 30 лет июль

Жара во Франции. Фото: bbc.com/Getty Images

В течение последних десятилетий отмечается тенденция к повышению температуры воздуха

Температура воздуха в Украине в июле 2021 года может быть рекордно высокой за последние 30 лет. Об этом заявила заведующая отделом прикладной метеорологии и климатологии Украинского гидрометеорологического института Вера Балабух, передает "Укринформ".

"Июль в Украине традиционно самый жаркий месяц. В течение последних десятилетий отмечается тенденция к повышению температуры воздуха. По данным мировых прогностических центров, июль 2021 года в Украине также может быть довольно жарким, поскольку ожидается, что средняя за месяц температура воздуха может быть на 0,5-1,0° выше, чем в последние 30 лет", – сказала она.

В то же время Балабух отметила, что такие данные не свидетельствуют о сохранении высокой температуры в течение всего месяца.

"Возможны кратковременные понижения температуры, которые вместе с влагой будут приносить атмосферные фронты и циклоны. Июль-это традиционно месяц интенсивных ливней, гроз, града, шквала. Июль 2021 не будет исключением. В течение месяца мы также будем свидетелями достаточно интенсивных конвективных явлений", – добавила эксперт.

Кроме этого, она рассказала, что в течение последних 30 лет (с 1991 до 2020 гг.) изменения средней температуры за июль увеличились на 1,5° по сравнению с климатической нормой 1961-1990 годов. В то же время последние десять лет месяц был теплее уже почти на 2°, при этом в 2010 и 2012 годах "аномалии средней за месяц температуры превысили 4°".

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