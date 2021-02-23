Украинцев завтра начнут вакцинировать от коронавируса

Виктор Ляшко Фото из открытых источников

Первыми прививки получат медики, которые задействованы в борьбе с СOVID-19

В Украине 24 февраля начнется вакцинация населения от коронавируса. В первую очередь прививки получат медики, которые оказывают помощь больным COVID-19. Об этом сообщил главный санитарный врач Виктор Ляшко во время брифинга, передает "Укринформ".

Первыми вакцину получат Черкасская, Киевская области (в том числе Киев), а также Житомир, Винница и Чернигов. Всего препарат в среду планируют отправить в 11 областей. По словам Ляшко, часть регионов получит препарат не раньше 25 февраля из-за особенностей логистики. Вместе с вакциной туда доставят шприцы и боксы для безопасной утилизации.

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На первом этапе проводить вакцинацию будут только мобильные бригады.

Отметим, прививать население будут вакциной Covishield, которая произведена по лицензии Oxford/AstraZeneca на площадках Serum Institute в Индии. По словам Ляшко, ее иммуногенность составляет более 97%, а эффективность - 70%.

"В 97 случаях у человека после прививки образуются антитела. А что такое эффективность? Это сравнение (группы - ред.) людей, которые вакцинировались, с контрольной группой (людей - ред.), которые не вакцинировались, и количество людей, которое заболело в группе, которая не вакцинировалась, сравнивая с количеством людей в группе, которая вакцинировалась. Поэтому эффективность - 70 процентов", - отметил главный санитарный врач.

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Напомним, сегодня, 23 февраля, в "Борисполь" прибыла первая партия вакцины против коронавируса Oxford/AstraZeneca (Covishield) производителя Serum Institute India.

Украина стала единственной европейской страной, которая закупила CoviShield в Индии. Бутан, Бангладеш, Мальдивы, Сейшельские острова, Мьянма и Непал получили этот препарат бесплатно.