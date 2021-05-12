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Украинцев просят не использовать "Дію" для фото разных частей своего тела

Фото из открытых источников

По словам Кучера, часто люди вместо собственных фотографий присылают изображения домашних любимцев

Министерство Здравоохранения просит украинцев не фотографировать вместо себя собак, детей, технику для приложения "Дія" во время пребывания на самоизоляции. Об этом на брифинге сообщил заместитель министра здравоохранения Ярослав Кучер.

По его словам, не следует использовать не по назначению приложение, поскольку это может вызвать проблемы с верификацией.

"Мы часто стали фиксировать такие вопросы, когда люди в приложении "Действие" фотографируют детей, животных, себя в зеркалах, свои фотографии, части тела... И, конечно, возникают вопросы, что потом приложение не работает при верификации", - пояснил Кучер. 

Кроме этого, чиновник призвал украинцев относиться к отправке фото ответственно, потому что обмен данными "четко налажен".

"У нас есть вся информация о нарушителях", - отметил заместитель главы Минздрава. 

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Ранее сообщалось, что в Киеве разоблачили злоумышленников, которые подделывали результатов ПЦР-тестов на COVID-19 и вносили недостоверную информацию в приложение "Дій вдома".

 

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