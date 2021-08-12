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Украинцев призвали немедленно выехать из Афганистана на фоне наступления "Талибана"

Также В МИД попросили воздержаться от поездок в Афганистан

Министерство иностранных дел Украины дало рекомендации украинцам по поводу обострения военного конфликта в Афганистане. Украинцев призывают немедленно покинуть территорию Афганистана. Об этом говорится в заявлении МИД.

Украинских граждан просят также воздержаться от поездок в Афганистан, учитывая наступление боевиков "Талибана", которое продолжается на территории ближневосточной страны.

"В случае угрозы жизни или здоровью, возникновения других обстоятельств, требующих немедленного консульского реагирования, следует безотлагательно обращаться в посольство Украины в Таджикистане, к зоне ответственности которого относится Афганистан", - отметили в МИД.

Как обратиться за помощью:

  • телефон горячей линии посольства в Таджикистане - +992900006520;

  • адрес посольства в Таджикистане - [email protected];

  • телефон горячей линии МИД - +38 044 238-16-57;

  • электронный адрес МИД - [email protected].

Новости по теме: "Талибан" захватил уже седьмую столицу провинции в Афганистане

Ранее разведывательное сообщество США пересмотрело свои прогнозы на ситуацию в Афганистане в сторону ускорения процессов: талибы быстро одну за другой захватывают столицы провинций.

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