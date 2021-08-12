Украинцев призвали немедленно выехать из Афганистана на фоне наступления "Талибана"
Также В МИД попросили воздержаться от поездок в Афганистан
Министерство иностранных дел Украины дало рекомендации украинцам по поводу обострения военного конфликта в Афганистане. Украинцев призывают немедленно покинуть территорию Афганистана. Об этом говорится в заявлении МИД.
Украинских граждан просят также воздержаться от поездок в Афганистан, учитывая наступление боевиков "Талибана", которое продолжается на территории ближневосточной страны.
"В случае угрозы жизни или здоровью, возникновения других обстоятельств, требующих немедленного консульского реагирования, следует безотлагательно обращаться в посольство Украины в Таджикистане, к зоне ответственности которого относится Афганистан", - отметили в МИД.
Как обратиться за помощью:
- телефон горячей линии посольства в Таджикистане - +992900006520;
- адрес посольства в Таджикистане - [email protected];
- телефон горячей линии МИД - +38 044 238-16-57;
- электронный адрес МИД - [email protected].
Ранее разведывательное сообщество США пересмотрело свои прогнозы на ситуацию в Афганистане в сторону ускорения процессов: талибы быстро одну за другой захватывают столицы провинций.