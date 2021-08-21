Украинцев предупредили о запрете полетов в период празднования Дня Независимости

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Это касается не всей территории страны

В период проведения репетиций и празднования Дня Независимости в некоторых регионах страны действует запрет на полеты и использование беспилотных летательных аппаратов. Об этом сообщает пресс-служба Управление государственной охраны.

"Уважаемые пилоты и владельцы беспилотных летательных аппаратов! Напоминаем о запрете полетов на время проведения репетиций, а особенно во время празднования 30-й годовщины Независимости Украины!"- говорится в сообщении.

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Как отмечается, в этот период будет осуществляться мониторинг воздушного пространства с использованием средств радиоэлектронной борьбы (подавления).

Ознакомиться с картой зоны запретов и ограничений использования воздушного пространства можно за ссылкой.

Напомним, по случаю празднования Дня Государственного Флага Украины и Дня Независимости Украины в столице 23 и 24 августа будут внесены изменения в работу маршрутов общественного транспорта.