Украинцев ожидает новый формат платежек за коммуналку, - Минэнерго

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В них будет отображаться информация об энергоэффективности

Парламент поддержал закон Об энергетической эффективности, в котором один из пунктов - введение новых платежек за коммунальные услуги. Об этом сообщает пресс-служба Министерства энергетики.

По словам заместителя министра энергетики Юлии Подкоморной, в новых платежках будет отражаться информация об энергоэффективности.

"Законом предусматривается разработать новый формат платежки за коммунальные услуги. Она будет содержать подробную информацию относительно потребления, в частности со сравнением текущих показателей с прошлогодними, доступных энергоэффективных программ, качества услуг по поставке природного газа и электрической энергии", - отметила она.

Как сообщили в Минэнерго, принятый парламентом закон призван увеличить доступность коммунальных услуг для населения и одновременно уменьшить расходы на теплоснабжение.

Как сообщалось ранее, в августе 2021 года начисление за жилищно-коммунальные услуги с учетом электроэнергии составили 10,3 млрд грн. Это на 27,1% больше, чем в августе прошлого года (8,1 млрд грн).