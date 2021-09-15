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Украинцев могут повторно COVID-вакцинировать через год: Названо условие

Фото из открытых источников

Ревакцинация будет, если поствакцинальный иммунитет продлится меньше года

Есть два условия для повторной вакцинации украинцев против коронавируса COVID-19. В частности, если поствакцинальный иммунитет продлится как минимум год или появится новая мутация коронавируса. Об этом сообщил министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко в интервью "24 каналу".

"Если не будет научных данных о том, что поствакцинальный иммунитет длится больше (более одного года, - ред.), или появится какая-то мутация коронавируса, то значит мы будем делать через год повторные двукратные прививки", - заявил глава Минздрава.

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Напомним, прививочная кампания от коронавируса продолжается. Однако, пока в одних странах наблюдается дефицит вакцин, другие позволили проводить ревакцинацию населения, поскольку защита от болезни постепенно снижается.

Почему ВОЗ призывает подождать с использованием третьей дозы, какие страны решили провести третью прививку и чего ждать украинцам, рассказываем подробнее в статье "Пандемия COVID-19: Какие страны разрешили ревакцинацию и будут ли использовать третью дозу в Украине".

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