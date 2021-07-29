Украинцев могут обязать носить светоотражающие жилеты

Светоотражающие жилеты фото - из открытых источников

В случае пренебрежения этими правилами предусматривается штраф

Для повышения безопасности и предотвращения аварийных ситуаций в Украине могут обязать граждан носить светоотражающие жилеты. Об этом говорится в законопроекте, обнародованном на официальном сайте Верховной Рады.

Отмечается, что у водителей мотоциклов и их пассажиров на шлемах должны быть светоотражающие элементы. Во время движения шлем должен быть застегнут. Велосипедисты, в свою очередь, в темное время суток и в условиях недостаточной видимости должны использовать ленты, жилеты, наклейки.

Также носить специальный жилет должны водители и их пассажиры вне транспортного средства, если находятся на проезжей части.

Во время строительства или ремонта дороги работники должны быть обеспечены специальными жилетами. Ответственность за это будет лежать на должностных лицах, ответственных за ремонт.

По информации Obozrevatel, в случае пренебрежения этого правила предусмотрен штраф в размере 510 грн.

Новости по теме: В Украине внесли изменения в правила дорожного движения: Какие знаки обновлены

Напомним, что для пешеходов некоторые из этих правил вступили в силу еще в 2020 году. В изменениях в правила дорожного движения речь шла о пешеходах, которых в темное время суток и в условиях недостаточной видимости обязали носить специальную одежду.