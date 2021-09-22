Украинцев будут поощрять к COVID-вакцинации скидками на поездки в такси, - Минздрав
Служба такси в 27 городах Украины будет дарить -50% на три поездки
В Министерстве здравоохранения анонсировали новые поощрение для граждан Украины, которые вакцинируются против коронавирусной инфекции COVID-19. В частности, появились скидки на поездки в такси. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.
"Компания Uklon и Минздрав запустили совместную инициативу, чтобы поощрить украинцев пройти вакцинацию от COVID-19. Тем, кто сделает прививку по крайней мере первой дозой антиковидной вакцины, Uklon подарит -50% на три поездки. Воспользоваться предложением можно во всех 27 городах, где присутствует сервис", - отметили в министерстве.
Для того, чтобы получить скидку на поездки, необходимо:
- скачать приложение Uklon и зарегистрироваться;
- отсканировать с плаката в центрах и пунктах вакцинации QR-код;
- авторизоваться в чат-боте через мессенджер Telegram.
После этого скидка автоматически начисляется в мобильном приложении, вводить вручную промокод не нужно.
Как сообщается, соответствующая инициатива будет действовать до 31 октября 2021 года.
Ранее сообщалось, что в Полтаве поощряли людей к первой вакцинации от коронавируса новым способом – после прививки им дарили билеты в театр на спектакли "Большой погреб" и "Тарас Бульба".