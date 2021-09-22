Украинцев будут поощрять к COVID-вакцинации скидками на поездки в такси, - Минздрав

Служба такси в 27 городах Украины будет дарить -50% на три поездки

В Министерстве здравоохранения анонсировали новые поощрение для граждан Украины , которые вакцинируются против коронавирусной инфекции COVID-19. В частности, появились скидки на поездки в такси. Об этом сообщила пресс-служба ведомства .

"Компания Uklon и Минздрав запустили совместную инициативу, чтобы поощрить украинцев пройти вакцинацию от COVID-19. Тем, кто сделает прививку по крайней мере первой дозой антиковидной вакцины, Uklon подарит -50% на три поездки. Воспользоваться предложением можно во всех 27 городах, где присутствует сервис", - отметили в министерстве.

Для того, чтобы получить скидку на поездки, необходимо:

скачать приложение Uklon и зарегистрироваться;

отсканировать с плаката в центрах и пунктах вакцинации QR-код;

авторизоваться в чат-боте через мессенджер Telegram.

После этого скидка автоматически начисляется в мобильном приложении, вводить вручную промокод не нужно.

Как сообщается, соответствующая инициатива будет действовать до 31 октября 2021 года.

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