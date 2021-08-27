Украинцам в телеграм-каналах предлагают купить ковид-паспорт за 45-450 долларов

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Клиентам предлагают внести в базу вакцинации заведомо ложные сведения о проведенной вакцинации. Физические визиты в клинику при этом не требуются

В анонимных каналах в "Телеграме" украинцам предлагают приобрести сертификаты о вакцинации против коронавируса. Часть авторов объявлений не предоставляют нелегальных услуг, обманывая "клиентов" на деньги. Анна Пешкова в материале "Сертификат без вакцинации. Как работает украинский рынок ковид-паспортов" для 112ua.tv выяснила, какие расценки предлагают украинцам за "услуги" такого рода.

"На пятерых продавцов мы вышли через группы о вакцинации, а еще один собеседник откликнулся в открытом чате по поиску подработки", - указывает автор материала.

Клиентам предлагают внести в базу вакцинации заведомо ложные сведения о проведенной вакцинации. Физические визиты в клинику при этом не требуются. Оформление паспорта - только после полной или частичной предоплаты в 50%. Сами сертификаты предлагают отправить по почте.

Цены на однократную "вакцинацию" - от 600 гривен до 2900. "Полная вакцинация": за 1200, 1850 гривен, а также - за 3500-5300 гривен (в зависимости от типа вакцины). Самое дорогое предложение - 350 долларов за сертификат. Автор материала отмечает, что в РФ и Казахстане зафиксированы предложения по 1500- 1600 гривен за паспорт вакцинации.

Оформление документов почти у всех дилеров занимает чуть меньше месяца. Это связано с регламентированной паузой между реальным использованием вакцин. Однако почти все предлагают и опцию "срочный паспорт". Некоторые дельцы готовы изготовить такой документ меньше чем за неделю, а другие - и вовсе день в день. Доплата - от 1200 гривен.

Если нет декларации с семейным врачом, оформить ее можно, доплатив дополнительно 500 гривен. Нужна она, по сути, лишь для бумажного варианта документа.

Автор материала также отмечает, что в Сети орудуют мошенники. Некоторые из них размещают отзывы якобы от "покупателей", некоторые удаляют свои аккаунты после совершения сделок.

Использование заведомо поддельного документа в Украине, согласно ч. 4 статьи 358 Уголовного кодекса Украины, наказывается штрафом до 850 грн, арестом на срок до полугода или ограничением свободы до двух лет. Адвокат Ростислав Кравец также подчеркивает, что уголовная ответственность грозит и лишь за факт приобретения заведомо поддельного документа.

Напомним, что Кабмин уже готовит законопроект, который должен ужесточить наказание за внесение в систему недостоверных сведений о вакцинации. Также недавно ЕС официально признал украинские COVID-сертификаты в приложении "Дія". Согласно результатам майского опроса Центра Разумкова, 43% респондентов не намерены делать прививки от коронавируса. Но в ближайшее время вакцинироваться готовы лишь 19%.