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Украинцам рассказали, как лететь транзитом через Беларусь после прекращения авиасообщения

Фото из открытых источников

Выехать из Беларуси можно только наземным транспортом

Гражданам Украины, прибывающим в Беларусь транзитом из третьих стран, дали разъяснения, как можно вернуться домой. Об этом сообщает в Facebook посольство Украины в Республике Беларусь. 

Как отмечается, с 00 час. 00 мин. 26 мая 2021 года по решению Кабмина вводится запрет на выполнение авиационных перевозок между Украиной и Республикой Беларусь. 

В частности, решение правительства устанавливает запрет на:

  • осуществление любых видов полетов с/к между пунктами назначения расположенных на территории Украины и Республики Беларусь украинскими и белорусскими эксплуатантами;
  • выполнение любых видов полетов украинскими эксплуатантами в воздушном пространстве Республики Беларусь.

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"Гражданам Украины, которые с 26 мая 2021 года авиационным путем будут прибывать в Республику Беларусь с территории третьих стран с целью транзитного проезда для возвращения в Украину, необходимо заявить о цели своего прибытия во время прохождения пограничного контроля. В случае получения разрешения на транзитный проезд от компетентных органов Республики Беларусь, необходимо в течение определенного ими срока (до 24 часов) выехать наземным транспортом в Украину", - пояснили в дипломатическом представительстве.

Как отмечается, сейчас на украинско-белорусской границе функционируют пункты пропуска для автомобильного сообщения: "Мокраны – Доманово", "Мохр – Дольск", "Новая Рудня – Выступовичи", "Александровка – Вильча", "Новая Гута – Новые Ярыловичи", "Веселовка – Сеньковка".

Также гражданам напомнили, что в случае въезда в Республику Беларусь с территории Украины (любым видом транспорта), или из третьей страны (не с целью транзита), необходимо наличие ПЦР-теста и прохождение десятидневной самоизоляции и, лишь после завершения срока самоизоляции возможно будет выехать в Украину.

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Напомним, сегодня на внеочередном заседании Кабинет министров Украины запретил полеты в воздушном пространстве Беларуси и авиасообщение со страной с 00:00 26 мая.

Также правительство поручило Государственной пограничной службе прекратить оформление пассажиров, следующих из Беларуси или в Беларусь, в таможенных пунктах аэропортов.

 

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