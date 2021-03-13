Украинцам назвали главную опасность Wi-Fi в общественных местах

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По словам специалистов, злоумышленники могут получить доступ к личным данным

Украинцы, которые пользуются открытыми Wi-Fi-сетями в общественных местах, подвергают себя опасности. Об этом на своей странице в Facebook сообщила пресс-служба киберполиции.

"Хакер находясь в одной сети с вами, может перехватить весь трафик. Все ваши платежные данные, пароли и сообщения может получить злоумышленник, когда вы используете публичный Wi-Fi", - говорится в сообщении.

При этом специалисты советуют отдавать предпочтение интернету от мобильного оператора перед общедоступной сетью Wi-Fi, а также включать VPN. Кроме этого, украинцев предостерегают от осуществления банковских операций и автоматического подключения к открытой сети. Также специалисты рекомендуют выключать опцию общего доступа к файлам и запретить выявления своего девайса другими пользователями сети.

Ранее сообщалось, что уполномоченный президента по правам детей Николай Кулеба предложил создать в киберполиции отдельное подразделение. Он будет заниматься отслеживанием потенциальных опасностей для самых маленьких пользователей интернета.