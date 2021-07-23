Украина запретила въезд 12 российским морякам

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Они пытались пересечь границу по паспортам, выданным в оккупированном Крыму

Украина запретила въезд на три года 12 российским морякам, которые пытались пересечь границу с недействительными паспортами, выданными в оккупированном Крыму. Об этом сообщили в прессцентре Государственной пограничной службы.

Как отмечается, моряки-граждане России-являются членами команды судна под флагом Либерии, которые прибыли в пункт пропуска "морской порт Южный", в городе Южный.

Пограничники напомнили, что согласно ст. 9 закона Украины "Об обеспечении прав и свобод граждан и правовой режим на временно оккупированной территории Украины", любые документы, выданные органами или должностными лицами, которые были созданы или назначены незаконно, являются недействительными.

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Напомним, приказом МКИП от 22 июня 2021 года российского артиста Филиппа Киркорова было включен в перечень лиц, которые представляют угрозу национальной безопасности Украины.

В свою очередь, российский певец заявил, что гордится внесением в этот список, хотя и считает это абсурдным.

Однако, на днях Министерство культуры и информационной политики на обращение СБУ изъяло Филиппа Киркорова из списка лиц, угрожающих нацбезопасности Украины. В Службе безопасности не предоставили никаких объяснений.