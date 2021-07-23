Украина запретила въезд 12 российским морякам
Они пытались пересечь границу по паспортам, выданным в оккупированном Крыму
Украина запретила въезд на три года 12 российским морякам, которые пытались пересечь границу с недействительными паспортами, выданными в оккупированном Крыму. Об этом сообщили в прессцентре Государственной пограничной службы.
Как отмечается, моряки-граждане России-являются членами команды судна под флагом Либерии, которые прибыли в пункт пропуска "морской порт Южный", в городе Южный.
Пограничники напомнили, что согласно ст. 9 закона Украины "Об обеспечении прав и свобод граждан и правовой режим на временно оккупированной территории Украины", любые документы, выданные органами или должностными лицами, которые были созданы или назначены незаконно, являются недействительными.
Напомним, приказом МКИП от 22 июня 2021 года российского артиста Филиппа Киркорова было включен в перечень лиц, которые представляют угрозу национальной безопасности Украины.
В свою очередь, российский певец заявил, что гордится внесением в этот список, хотя и считает это абсурдным.
Однако, на днях Министерство культуры и информационной политики на обращение СБУ изъяло Филиппа Киркорова из списка лиц, угрожающих нацбезопасности Украины. В Службе безопасности не предоставили никаких объяснений.