Украина заняла второе место в Европе по суточному количеству смертей от COVID-19

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В мире, по тому же критерию, Украина вчера оказалась на 16 месте

Украина 3 июня заняла второе месте среди стран Европы и 16-е в во всем мире по количеству смертей за сутки. Об этом свидетельствуют данные Worldometers.

По данным на 3 июня в Украине зафиксировали 102 летальных случая в результате осложнения коронавируса, таким образом страна заняла второе место в Европе по количеству суточных смертей. В лидерах оказалась Россия, там выявили почти в четыре раза больше смертей от COVID-19 - 393. На третьем месте Германия, где за сутки зафиксировали 95 летальных случаев.

worldometers.info

В то же время, в мире за 3 июня, антилидером по смертям за сутки стала Индия - в стране за день умерли 2706 пациентов. На втором месте расположилась Бразилия - 2078 летальных случаев, а на третьем месте США - 574 смерти.

Украина в мировом рейтинге занимает 16-ю позицию по количеству смертей от коронавируса за сутки.

worldometers.info

Напомним, по состоянию на утро 4 июня в Украине лабораторно подтверждено 2266 новых случает коронавируса, госпитализированы – 963 человека, летальных случаев – 95, а выздоровели - 8291 человек. Всего с начала пандемии в стране заболели 2 211 683 человека.