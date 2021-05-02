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Украина закрыла въезд для прибывающих из Индии: При каких условиях пустят в страну

Фото из открытых источников

Индия сейчас является лидером по распространению коронавируса в мире

Украина со 2 мая запретила въезд из Индии из-за рекордного распространения коронавируса в этой стране. Граждане Украины и те, кто постоянно проживает на территории нашей страны, должны будут по приезду из Индии находиться на самоизоляции. Об этом сообщил главный государственный санитарный врач – заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко, передает "Украинская правда". 

"Правительство Украины приняло решение о запрете пересечения государственной границы с нуля часов 2 мая иностранцам и лицам без гражданства, которые прибыли из Республики Индия или находились на ее территории не менее 7 дней в течение последних 14 дней. 

Граждане Украины, иностранцы и лица без гражданства, которые постоянно или временно проживают на территории Украины, являются супругами или детьми граждан Украины, которые пересекают государственную границу на въезд в Украину и прибывших из Республики Индия, подлежащих обязательной самоизоляции, независимо от наличия и результатов тестирования методом полимеразной цепной реакции", - сказал он.

Ляшко сообщил, что в последнюю неделю в мире фиксируют наибольшее суточное количество больных на COVID-19: был установлен рекорд в 903 тысячи случаев за сутки, последние два дня зафиксировали 892 и 894 тысячи случаев. 

"Лидером по регистрации абсолютного ежедневного количества случаев является Индия, в которой регистрируется уже в течение нескольких дней почти 499 тысяч случаев коронавирусной болезни в сутки", – сказал Ляшко. 

Он подчеркнул, что в Украине ситуация с коронавирусной болезнью пока стабилизировалась.

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Ранее сообщалось, что в Румынии заявили об обнаружении нового штамма коронавируса COVID-19, который впервые зафиксировали в Индии.

 

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