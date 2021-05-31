Украина заключила контракт на запуск спутника " Сич-2-30"

Украинский спутник «Сич-2». Фото: nkau.gov.ua

Ориентировочно запуск запланирован на декабрь 2021 года

Государственное предприятие "Конструкторское бюро "Южное" им.М. К. Янгеля "заключило контракт с нидерландской компанией ISILaunch по выводу на орбиту космического аппарата"Сич-2-30". Об этом в Facebook сообщил вицепремьер-министр – министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Олег Уруский.

"Запуск спутника должен состояться с пусковой площадки компании SpaceX (США) с помощью ракетоносителя Falcon-9. Именно ISILaunch имеет соответствующее соглашение с этой американской компанией, которой уполномоченный на продаже услуг по выводу сопутствующего полезного нагрузки на данном ракетоносителю и предоставление соответствующих инжиниринговых услуг и материальной части", – написал Уруский.

По его словам, уже осуществлен авансовый платеж.

"Запуск космического аппарата планируется осуществить в декабре 2021 года (резерв – январь 2022 года). Впрочем, надеюсь, что это произойдет именно в год 30-летия Независимости Украины, и задача Президента Украины Владимира Зеленского будет выполнено", – подчеркнул руководитель Мінстратегпрому.

Уруский также отметил, что выведение на орбиту спутника "Сич-2-30" является первым шагом на пути реализации планов, определенных, в частности, проектом Общегосударственной целевой научно-технической космической программы Украины на 2021-2025 годы, которая предусматривает создание отечественного космического группировки меньшей мере из семи спутников.

Напомним, в феврале этого года министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Олег Уруский сообщал, что Украина выбрала американскую компанию SpaceX для запуска спутника дистанционного зондирования Земли "янв 2-30 (2-1)" и ведет технические переговоры с ракетной компанией.

Позже председатель парламентского комитета экономического развития Дмитрий Наталуха сообщал, что ракетная компания SpaceX согласилась запустить на орбиту украинский спутник "Янв 2-30 (2-1)" в декабре этого года за 1 млн долларов.

В свою очередь, в Государственном космическом агентстве Украины сообщили, что заплатят компании Илона Маска 1,99 миллиона долларов за запуск украинского спутника. Цена так отличается, поскольку в эту сумму заложены все технические вопросы, связанные с запуском.