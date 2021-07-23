Украина забрендирует "херсонский арбуз" и "закарпатское вино"

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Экспертная комиссия согласовала восемь спецификаций товаров с географическими названиями

Украина намерена включить ряд продуктов с историческим географическим происхождением в реестр географического указания и признания в Европейском Союзе. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

"Мы уже направили для включения в европейский реестр географических указателей документы о таких аутентичных украинских товарах, как "Гуцульская коровья брындза", "Гуцульская овечья брынза" и "Мелитопольская черешня". Сейчас мы рассматриваем еще ряд таких товаров, подлежащих правовой охране", - отметила замминистра экономики Ирина Новикова.

В частности, накануне экспертная комиссия согласовала восемь спецификаций товаров с географическими названиями:

Долина Фрумушика - для тихих вин, а именно: белого, красного и розового, которые производятся исключительно из винограда, выращенного в границах географического района долина Фрумушика (юго-западная часть Одесской области).

Херсонский арбуз - сочетание селекционных достижений и климатических условий Херсонского региона создали оптимальные условия для получения плодов, которые характеризуются высокой урожайностью и уникальными вкусовыми качествами.

Придунайская Бессарабия - для вин тихих и игристых, производимых из винограда, который определен по соответствующим сортам и имеет происхождения, минимум, 85 процентов из этого географического места.

Ялпуг - название места происхождения, что определяет территорию производства тихих вин, расположенной вокруг озера Ялпуг (крупнейшее естественное озеро лиманного типа в Украине) в юго-западной части Болградского района Одесской области.

Мед Закарпатье/Закарпатский мед монофлорный или полифлорный мед, особые качества которого формируются благодаря специфической медоносной флоре Закарпатского региона, выделяется несколько видов меда: весенний, летний, осенний.

Мясо баранины - Фрумушика/Баранина Фрумушика - географический указатель для мяса баранины Фрумушика, имеющего репутацию уникального мяса, полученного из отдельных пород овец, которых пасут на территории Тарутинского степи. Не менее 60 процентов кормов - это трава или сено из географической территории.

Закарпатье/Закарпатское вино - для тихого вина, которое изготавливается из отдельных сортов винограда, выращенных исключительно на территории определенного географического района (склоны Карпатских гор, Закарпатской области - Береговский, Ужгородский, Хустский и Мукачевский районы).

Аша-Абага - географическое указание для тихого вина и игристого, производимого из сырья, минимум, 85 процентов которого выращено на определенной территории вокруг села Шабо Белгород-Днестровского района вдоль правого берега Днестровского лимана.

После согласования спецификаций эти географические указатели зарегистрируют на национальном уровне, а затем - на европейском.