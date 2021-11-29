Украина вводит самоизоляцию для граждан, вернувшихся с территории стран ЮАР

Путешественникам, которые провели в соответствующих странах более 7 дней в течение последних 14 дней, нужно пройти 14-дневную самоизоляцию

Министерство здравоохранения начало разрабатывать меры для предотвращения заражения граждан Украины новым COVID-штаммом "Омикрон" . Об этом сообщает " Правительственный портал ".

Отмечается, что на правительственном совещании было принято решение не пускать на территорию Украины без прохождения самоизоляции лиц, которые находились на территории стран Южной Африки, где зафиксировали новый штамм коронавируса.

В частности для путешественников, которые провели в соответствующих странах более 7 дней в течение последних 14 дней, нужно пройти 14-дневную самоизоляцию.

Речь идет о таких странах:

Южно-Африканскую Республику,

Республику Ботсвана,

Зимбабве,

Намибию,

Королевстве Лесото,

Королевство Эсватини,

Республика Мозамбик.

Министерство иностранных дел рекомендует гражданам Украины воздержаться от поездок в Южно-Африканскую Республику, Ботсвану, Эсватини, Лесото, Мозамбик, Намибию и Зимбабве.

Напомним, ранее мы писали, что Министерство иностранных дел Украины призвало граждан воздержаться от поездок в семь стран Африки в связи со стремительным распространением нового COVID-штамма "Омикрон".

Как сообщалось ранее, британские ученые обнаружили новый вариант COVID-19, еще более опасный, чем предыдущие, и устойчивый к вакцинам.

Кроме того, в европейские страны, которые останавливают авиасообщение или запрещают въезд из стран юга Африки из-за обнаруженного варианта коронавируса с многочисленными мутациями добавились Франция, Италия, Нидерланды, Австрия и Хорватия.

Позже, в Израиле утвердили новые карантинные ограничения для предотвращения распространения нового "Омикрон"-штамма коронавируса и закрыли свои границы на две недели. Известно, что Министерство здравоохранения Израиля уже подтвердило один случай варианта Omicron COVID-19 и сообщило о семи подозрениях нового штамма.