Украина ввела дополнительные ограничения на границе с Беларусью

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Ограничения будут действовать до конца этого года

На украинско-белорусской границе, в пределах Ровенской области, временно ввели дополнительные режимные ограничения. Об этом сообщает в Facebook Северное региональное управление Государственной пограничной службы.

"Сообщаем, что с целью усиления контроля за соблюдением пограничного режима, предотвращение правонарушений и защиты национальной безопасности на государственной границе Украины в пределах Березовской, Старосельской, Высоцкой, Миляцкой, Локницкой и Зареченской объединенных территориальных общин Сарненского и Варашского районов Ровенской области введены дополнительные временные режимные ограничения", - говорится в сообщении.

Пограничники отметили, что ограничения будут действовать с 12 апреля до 31 декабря 2021 года. Меры были согласованы с председателем Ровенской ОГА, областным управлением СБУ и ГУ Национальной полиции.

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Как отмечается, введенные ограничения предусматривают запрет:

проведения работ с 22:00 до 06:00 в полосе местности от пограничных знаков в глубину пограничной полосы на расстояние до 100 метров (кроме сельскохозяйственных работ);

движения транспорта и лиц (кроме техники и оборудования для агропромышленного комплекса, задействованных в проведении сельскохозяйственных работ) по дорогам, которые отсутствуют в реестре автомобильных дорог и ведут к линии госграницы и не обеспечивают передвижение к установленным пунктам пропуска через государственную границу с 22:00 до 06:00;

стоянки транспортных средств и техники на обочинах дорог между линией госграницы и пунктов пропуска, которые не связаны с техническими неисправностями и пребыванием перед пунктами пропуска (контрольными постами) в ожидании пересечения государственной границы;

движения (съезда) транспортных средств в объезд (с) автомобильных дорог, посадки и высадки лиц, оставление транспортных средств, любых товаров и предметов, разгрузки или загрузки имущества, осуществления разворотов транспортных средств без фактического пересечения государственной границы между линией государственной границы и пунктов пропуска;

полетов легкомоторных летательных аппаратов, квадрокоптеров и других беспилотных летательных аппаратов, воздушных безмоторных средств передвижения без заблаговременного информирования подразделения охраны госграницы;

водителям транспортных средств, начальникам поездов и проводникам вагонов, подвозить в контролируемый пограничный район и вывозить из него лиц, которые не имеют документов, удостоверяющих их личность;

выхода маломерных судов и других плавсредств, на озера и другие водоемы, которые находятся в контролируемом пограничном районе или пограничной полосе, без заблаговременного информирования подразделения охраны госграницы;

проведение водолазных работ и любых других спусков под воду без заблаговременного, не позднее чем за 24 часа, информирования подразделений охраны государственной границы;

остановки поездов (кроме пассажирских) при въезде на таможенную территорию Украины от линии госграницы до железнодорожной станции "Сарны" и в обратном направлении, при выезде с таможенной территории Украины.

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Напомним, недавно украинские пограничники поймали пассажиров автобуса, которые пытались попасть из Беларуси на территорию Украины с поддельными COVID-справками.