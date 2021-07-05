Украина вскоре может начать производство нескольких COVID-вакцин, - Минздрав

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Иностранные партнеры заинтересованы в локализации производства в Украине

Украина работает над возможностью локализации производства инактивированных вакцин от коронавируса COVID-19 на своей территории. Об этом заявил главный санитарный врач Игорь Кузин в интервью ТСН.

"Есть несколько договоренностей о различных типах вакцины, есть интерес со стороны иностранных партнеров локализовать производство в Украине. В ближайшее время мы получим информацию уже о фактической локализации. Самым быстрым вариантом локализации может быть производство инактивированной вакцины, например CoronaVac или мРНК - вакцины, потому что технологически цикл является относительно простым", - рассказал Кузин.

Он также уточнил, что до конца этого года будет доступен шорт-лист структур или фармкомпаний, которые готовы локализовать или даже завершили процесс перестройки своих технологических линий.

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По словам главного санитарного врача, единственным большим препятствием к локализации производства всегда будет требование по преквалификации ВОЗ, которое относится не только к самой вакцине, но и к площадке, где она должна быть произведена.

"Сейчас украинские биотехнологические производства, которые никогда не работали на экспортные мощности, не имеют такой преквалификации. Это вопрос до одного года. Однако сейчас те компании, которые раздумывают или уже перешли к обсуждению или запуску процесса локализации, работают вместе с ВОЗ, консультируются, чтобы эта площадка была максимально быстро преквалифицирована", - пояснил замминистра.

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Как отметил Кузин, на этот год в бюджете Минздрава предусмотрено 100 млн грн на "создание отечественного биокластера". Эта программа предусматривает постепенное обновление биотехнологического производства.

В планах до конца года показать несколько прототипов отечественных тест-систем и представить механизм, каким образом можно использовать отечественного производителя для закрытия потребностей фармацевтического сектора и биобезопасности.

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Напомним, ранее главный санитарный врач Игорь Кузин заявил, что в Министерстве здравоохранения сомневаются, что однодозная вакцина Janssen от компании Johnson & Johnson будет в широком доступе в Украине.