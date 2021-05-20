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Украина внесла в "черный список" еще трех российских актеров

На этот раз въезжать в Украину запретили Игорю Копылову, Игорю Петренко и Марии Мироновой

Министерство культуры и информационной политики внесло еще трех российских актеров в перечень лиц, которые создают угрозу национальной безопасности Украины. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

"11 мая 2021 года в Министерство культуры и информационной политики поступило письмо Службы безопасности Украины относительно включения в Перечень лиц, которые представляют угрозу национальной безопасности, Копылова Игоря Сергеевича, Петренко Игоря Петровича и Миронову Марию Андреевну. Соответствующим приказом МКИП от 19 мая 2021 года Копылова Игоря Сергеевича, Петренко Игоря Петровича и Миронову Марию Андреевну было включено в перечень", - говорится в сообщении.

Как известно, процедура осуществляется автоматически, ведь согласно действующему законодательству полномочиями решать "включать" или "не включать" в списки МКИП не наделено.

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Напомним, в конце апреля стало известно, что российского исполнителя Моргенштерна внесли в перечень лиц, которые создают угрозу национальной безопасности Украины.

Позже правоохранители заявили, что причиной запрета на въезд в Украину послужило то, что артист пропагандирует культ насилия и жестокости.

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