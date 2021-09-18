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Украина входит в 10-ку лидеров Европы по новым случаям коронавируса

Фото из открытых источников

Среди стран мира Украина занимает 17 место по количеству новых заражений

За сутки 16 сентября в мире диагностировали более 571 тысячи новых случаев заболевания коронавирусом. Больше всего больных обнаружили в США, Индии, Бразилии. Об сообщает Worldometers.

В частности, в США зафиксировали более 157 тысяч, в Индии – более 35 тысяч и Бразилии – более 33 тысяч новых заражений.

Далее по количеству заболевших в рейтинге находятся Британия и Турция.

Украина среди стран мира занимает 17 место по количеству новых инфицирований, среди стран Европы – 6 позицию.

В Европе по суточным приростом болезни лидируют Великобритания, Россия, Германия, а суточной смертности от коронавирус – Россия, Британия, Украина.

За все время пандемии излечились от недуга 204 944 697 человек. Сейчас насчитывается более 18 млн активных случаев заболевания.

С начала пандемии подтверждено 4 692 311 смертей от COVID-19.

Новости по теме: За минувшие сутки в Украине выявлено 6234 новых случаев коронавируса

Как сообщалось ранее, в мире по состоянию на утро 17 сентября зафиксировали 227 837 899 случаев заражения коронавирусом. В частности выявлено 4,6 млн летальных случаев, выздоровевших – 204,4 млн человек.

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