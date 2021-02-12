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Украина ведет переговоры со SpaceX по запуску украинского спутника "Січ"

Украинский спутник "Січ 2-30" Конструкторское бюро "Южное"

На сегодняшний день спутник практически готов

Украина выбрала американскую компанию SpaceX, основателем которой является Илон Маск, для запуска спутника дистанционного зондирования Земли "Січ 2-30 (2-1)". Сейчас страна ведет технические переговоры с космической компанией. Об этом сообщил министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Олег Уруский в интервью "Первому деловому".

"У нас реально есть окно, чтоб запустить аппарат в декабре с помощью иностранного оператора – в данном случае SpaceX, с которым мы сейчас сотрудничаем с точки зрения совместимости аппарата с ракетой-носителем", – отметил он.

Министр также добавил, что вскоре станет известно, возможно ли совместить украинский спутник с ракетоносителем SpaceX.

По его словам, на сегодняшний день спутник практически готов.

"Он требует конечного анализа и эксплуатационных проверок технической готовности к запуску", – пояснил Уруский.

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Напомним, ранее Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства NASA выделило грант частной компании Firefly Aerospace, одним из учредителей которой является украинец Максим Поляков, для доставки на поверхность Луны научного оборудования.

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