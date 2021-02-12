Украина ведет переговоры со SpaceX по запуску украинского спутника "Січ"
На сегодняшний день спутник практически готов
Украина выбрала американскую компанию SpaceX, основателем которой является Илон Маск, для запуска спутника дистанционного зондирования Земли "Січ 2-30 (2-1)". Сейчас страна ведет технические переговоры с космической компанией. Об этом сообщил министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Олег Уруский в интервью "Первому деловому".
"У нас реально есть окно, чтоб запустить аппарат в декабре с помощью иностранного оператора – в данном случае SpaceX, с которым мы сейчас сотрудничаем с точки зрения совместимости аппарата с ракетой-носителем", – отметил он.
Министр также добавил, что вскоре станет известно, возможно ли совместить украинский спутник с ракетоносителем SpaceX.
По его словам, на сегодняшний день спутник практически готов.
"Он требует конечного анализа и эксплуатационных проверок технической готовности к запуску", – пояснил Уруский.
Напомним, ранее Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства NASA выделило грант частной компании Firefly Aerospace, одним из учредителей которой является украинец Максим Поляков, для доставки на поверхность Луны научного оборудования.