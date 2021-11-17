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Украина ведет переговоры с семью странами о признании COVID-сертификатов в "Дії"

Фото из открытых источников

Речь идет о странах, которые прежде всего являются популярными туристическими направлениями среди украинцев

Министерство иностранных дел ведет переговоры о признании COVID-сертификатов в приложении "Дія" с семью странами за пределами Европы. Об этом сообщил министр ведомства Дмитрий Кулеба в эфире "Сніданку".

"Наши COVID-сертификаты цифровые признаются во всех странах Европейского Союза. Мы сейчас ведем переговоры еще с семью странами, я не буду их называть, за пределами Европы", - сказал он.

Министр уточнил, что речь идет о странах, которые прежде всего являются популярными туристическими направлениями среди украинцев.

"Плюс у нас есть в Латинской Америке несколько стран, которые признают сертификаты. Молдова признает. То есть, мы продолжим эту работу", - добавил глава МИД.

Кроме того, он прокомментировал возможность путешествий по странам Евросоюза для украинцев после того, как ЕС исключил Украину из рекомендованного списка безопасных для путешествий стран в связи с распространением коронавирус.

"27 стран ЕС. 15, вы сказали, изменили правила, но, принципиально, сохранили возможность для путешествий прежде всего для вакцинированных, поэтому всех призываю вакцинироваться, кто хочет путешествовать. Остальные 12 стран Европейского Союза сейчас вообще не изменили никаких правил, то есть все осталось так же, как было до исключения Украины из зеленого списка", - отметил Кулеба.

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Напомним, в приложении "Дія" появился сертификат для тех, кто переболел COVID-19. Пользователям отражаются два документа - внутренний и международный. Сгенерировать сертификат в "Дії" можно через 15 дней после того, как врач внесет соответствующие данные в электронную систему.

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