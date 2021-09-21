Украина в рамках механизма COVAX получила 159 тысяч доз вакцины CoronaVac

Китайская вакцина от коронавируса CoronaVac компании Sinovac Biotech REUTERS

В рамках COVAX Украина получила эту партию препарата бесплатно

Украина в рамках механизма COVAX получила 159 тысяч доз вакцины против коронавируса CoronaVac. Доставил препаратов Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ). Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.

Согласно сообщению, вакцина от COVID-19 CoronaVac, производства китайской компании Sinovac, одобренная ВОЗ для экстренного использования, поэтому продукт соответствует международным стандартам безопасности, эффективности и условий производства.

"Как и другие вакцины и товары в рамках COVAX Украина получает эту партию безвозмездно. Инициатива COVAX является беспрецедентным примером солидарности международного сообщества, чья цель — обеспечить справедливый и равный доступ к вакцин от COVID-19 для всех стран", — отмечают в ведомстве.

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Ранее сообщалось, что исследование на медицинских работниках в Индонезии, которых прививали вакциной CoronaVac от Sinovac Biotech с января по март 2021 года, показали, что эта вакцина имеет эффективность 98% в предотвращении смерти.