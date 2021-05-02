Украина в целом получила более 1,6 миллиона доз вакцин от коронавируса, – Кабмин

Фото из открытых источников

В мае ожидается больше поставок вакцин от COVID-19

В Украину в целом уже поставили более 1,6 миллиона доз вакцин от коронавируса. В то же время, в мае ожидается больше поставок и увеличение суточного количества вакцинированных. Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в своем Facebook.

"В целом количество уже поставленных в Украину вакцин составило более 1,6 млн доз. Как и было обещано, кампания вакцинации ускоряется. На этой неделе нам удалось выйти на более чем 70 тыс. прививок в день. В мае мы ожидаем больше поставок и, соответственно, увеличения суточного количества вакцинированных", - отметил глава правительства.

По его словам, в Украину прибыли 500 тыс. доз вакцины от коронавируса CoronaVac, которые распределили среди маломобильных групп населения, социальных работников и педагогов, которые принимают участие в организации и проведении внешнего независимого оценивания (ВНО).

Новости по теме: В Украину прибыла новая партия китайской COVID-вакцины

Напомним, ранее Украина заключила контракт с американской фармацевтической компанией Pfizer по поставкам дополнительных 10 млн доз вакцины против COVID-19. Первые поставки по этому контракту – 500 тысяч доз – Киев получит уже в мае-июне.