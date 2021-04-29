Украина в ближайшие недели может выйти на 1 место по смертности от COVID-19 среди крупных стран Европы, - KSE

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Украина в ближайшие две недели может выйти на первое место по уровню смертности от коронавирусной инфекции COVID-19 среди крупных стран Европы. Об этом сообщил руководитель Центра экономики здравоохранения Киевской школы экономики (KSE) Юрий Ганиченко во время пресс-брифинга в Киеве, передает "Интерфакс-Украина".

По его словам, на сегодня страна - на втором месте по уровню смертности от COVID-19 среди стран Европы с населением более 10 млн человек (13,6 умерших за последние 14 дней на 100 тыс. населения). "В то же время Украина может выйти на первое место в ближайшие две недели. При этом уровень смертности медленно снижается", - сказал он.

Ганиченко добавил, что заболеваемость в стране продолжает идти на спад.

"Спад заболеваемости в Украине ускоряется, в то же время это не окончательный выход из этой волны заболеваемости. Мы ожидаем, что заболеваемость продолжит падать после Пасхальных праздников, но меньшими темпами. Результат воздействия праздников можно будет увидеть только в конце мая", - сказал он.

В KSE прогнозируют, что через неделю в красной зоне могут остаться три области - Хмельницкая, Харьковская и Сумская.

Напомним, по состоянию на 29 апреля в 10 областях Украины уровень госпитализаций больных коронавирусной инфекцию превышает индикаторный показатель 60 на 100 тыс. населения: Волынской, Днепропетровской, Донецкой, Житомирской, Луганской, Сумской, Харьковской, Хмельницкой, Черкасской и Черниговской областях.

Самый высокий показатель уровня госпитализаций в Хмельницкой области - 89,9 на 100 тыс. населения, в Сумской области - 74,4 и в Черкасской области - 72,1.