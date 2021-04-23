live
Новости » Общество Читати новину українською

Украина установила мировой рекорд по озеленению планеты

Проект Greening of the Planet Фото из открытых источников

За один день в мире удалось высадить 5,5 миллионов деревьев, большинство из них на территории нашей страны

Украина установила мировой рекорд по озеленению планеты, в частности, за сутки в 110 странах удалось высадить 5,5 миллионов деревьев. Об этом сообщила пресс-служба Министерства иностранных дел. 

Как отмечается, в рамках экологического проекта Greening of the Planet к акции "1 млн деревьев за 1 день в 100 странах мира" присоединилось 559 044 украинцев. В частности, на территории нашей страны было высажено 4 124 590 деревьев. 

При этом добавляется, что сама акция проходила символически во Всемирный день Земли. Ее цель - внимание к проблеме окружающей среды, восстановления биоразнообразия, климатических изменений и борьбы с пандемией коронавируса. 

"Страны-лидеры, которые объединили наибольшее количество людей и организовали наибольшее количество высаженных деревьев: Украина, Канада, Великобритания, Беларусь, Турция, Молдова, Польша, Индонезия, Тунис, Черногория, Кувейт, Сингапур", - говорится в сообщении. 

Новости по теме: Природа никогда не прощает: Папа Римский призвал извлечь уроки из COVID-пандемии

Напомним, 6 апреля на Закарпатье снег покрыл фруктовые деревья уже успели зацвести. Такие аномалии не на шутку напугали местных жителей. 

 

Читайте нас в Facebook Читайте нас в Telegram

читайте также

Зеленский подписал закон о призыве резервистов без мобилизации

программы канала ZIK

Перший Незалежний - Новости Онлайн
Возможно ли столкновение войск НАТО и России из-за конфликта в Украине? /
Помощь бизнесу | План вакцинации | Запуск украинского спутника
Эскалация конфликта на Донбассе |
Выплаты ФОПам. Местные бюджеты. Карантин | Заседание Кабинета министров Украины, 31.03.21
Запад VS Восток: Формирование блоков сверхдержав |