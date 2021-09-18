Украина усилила систему противовоздушной обороны на северном направлении
Жителей населенных пунктов Черниговской области просят не препятствовать и не разоблачать маршруты передислокации войск
Украина, в рамках проведения стратегического командно-штабного обучения "объединенные усилия-2021", усилила систему противовоздушной обороны на северном направлении. Об этом сообщает Воздушное командование "Центр".
"Подразделения радиотехнических и зенитных ракетных войск воздушного командования "Центр" осуществили выдвижение на определенные позиции, что позволяет существенно усилить систему радиолокационной разведки и зенитного ракетного прикрытия", - говорится в публикации.
Как отмечается, жителей населенных пунктов Черниговской области просят не препятствовать и не разоблачать маршруты передислокации войск.
"Все мероприятия проводятся в рамках учений", - добавляют в прессслужбе.
Напомним, ранее Совет национальной безопасности и обороны Украины проголосовал за допуск представителей иностранных государств к учениям оборонного характера "Объединенные усилия - 2021", которые пройдут в Украине с 22 по 30 сентября.