Украина усилила систему противовоздушной обороны на северном направлении

Воздушное командование "Центр"

Жителей населенных пунктов Черниговской области просят не препятствовать и не разоблачать маршруты передислокации войск

Украина, в рамках проведения стратегического командно-штабного обучения "объединенные усилия-2021", усилила систему противовоздушной обороны на северном направлении. Об этом сообщает Воздушное командование "Центр".

"Подразделения радиотехнических и зенитных ракетных войск воздушного командования "Центр" осуществили выдвижение на определенные позиции, что позволяет существенно усилить систему радиолокационной разведки и зенитного ракетного прикрытия", - говорится в публикации.

Как отмечается, жителей населенных пунктов Черниговской области просят не препятствовать и не разоблачать маршруты передислокации войск.

"Все мероприятия проводятся в рамках учений", - добавляют в прессслужбе.

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Напомним, ранее Совет национальной безопасности и обороны Украины проголосовал за допуск представителей иностранных государств к учениям оборонного характера "Объединенные усилия - 2021", которые пройдут в Украине с 22 по 30 сентября.