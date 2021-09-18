Украина усилила противовоздушную оборону на северных границах

На северных границах Украины усилили противовоздушную оборону Воздушное командование "Центр"

Все мероприятия проводятся в рамках учений

В Украине усилили систему противовоздушной обороны на северном направлении в рамках командно-штабного учения "объединенные усилия-2021". Там расположены государственные границы с Беларусью и Россией. Об этом информирует прессслужба Воздушного командования "Центр".

"Подразделения радиотехнических и зенитных ракетных войск воздушного командования "Центр" осуществили выдвижение на определенные позиции, что позволяет существенно усилить систему радиолокационной разведки и зенитного ракетного прикрытия", – говорится в сообщении.

Отмечается, что представители командования обратились к жителям населенных пунктов Черниговщины с призывом не препятствовать и не разоблачать маршруты передислокации войск.

Все мероприятия проводятся в рамках учений.

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