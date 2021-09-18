home
youtube facebook telegram twitter instagram rss
live
Новости » Общество Читати новину українською

Украина усилила противовоздушную оборону на северных границах

На северных границах Украины усилили противовоздушную оборону 

 Воздушное командование "Центр"

Все мероприятия проводятся в рамках учений

В Украине усилили систему противовоздушной обороны на северном направлении в рамках командно-штабного учения "объединенные усилия-2021". Там расположены государственные границы с Беларусью и Россией. Об этом информирует прессслужба Воздушного командования "Центр".

"Подразделения радиотехнических и зенитных ракетных войск воздушного командования "Центр" осуществили выдвижение на определенные позиции, что позволяет существенно усилить систему радиолокационной разведки и зенитного ракетного прикрытия", – говорится в сообщении.

Отмечается, что представители командования обратились к жителям населенных пунктов Черниговщины с призывом не препятствовать и не разоблачать маршруты передислокации войск.

Все мероприятия проводятся в рамках учений.

 
Новости по теме: В Беларуси возбудили в дело из-за повреждения знака на границе с Украиной
 
Напомним, ранее Государственная пограничная служба Украины посилила охрану государственной границы с Беларусью. Мероприятия проводились для предотвращения "возможных правонарушений, недопущения провокаций и возможного незаконного пересечения границы группами лиц".
Читайте нас в Facebook facebook Читайте нас в Telegram telegram

читайте также

Взрыв авто в Днепре квалифицируют как теракт Колокола и почти 3000 имен: США чтят память погибших в терактах 11 сентября Сегодня мир вспоминает теракт 11 сентября в США: Как это было Байден распорядился приспустить флаги США в годовщину теракта 11 сентября

программы канала ZIK

США-Китай-Россия: Кто с кем и против кого? |
Алексей Якубин в программе
Давление на оппозицию. Свобода слова. Ситуация на Донбассе. Вакцинация | Депутат Европарламента Максимилиан Кра, 15.05.21
США VS Турция: Почему Байден признал геноцид армян?
Обоснованно ли повышение коммунальных тарифов? Проект
Тарифы на коммуналку постоянно растут: Как справляются и что об этом думают украинцы? Проект