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"Нерушимая стойкость" : В Одессе стартовали военные учения совместно с НАТО

Пресс-служба СНБО

Проведение учений является составной частью одобренного в апреле 2019 года в Вашингтоне решения министров иностранных дел государств-членов НАТО

В Одессе начались совместные командно-военные учения Украины и стран НАТО "Нерушимая устойчивость" по противодействию гибридным угрозам критической инфраструктуры в Черноморском регионе. Об этом сообщает пресс-служба Совета нацбезопасности и обороны Украины.

Как отмечается, проведение учений является составной частью одобренного в апреле 2019 года в Вашингтоне решение министров иностранных дел государств-членов НАТО по поддержке Украины в противостоянии гибридным угрозам в Черноморском регионе.

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"Обучение проводит Кабинет Министров Украины совместно с Центром передового опыта НАТО по энергетической безопасности и при поддержке Высшей морской школы США в рамках Платформы Украина-НАТО по изучению опыта противодействия гибридной войне", – говорится в публикации.

Известно, что цель учений – развитие устойчивости системы государственных органов Украины в сфере противодействия гибридным угрозам и кризисного реагирования путем усиления межведомственного и гражданско-военного сотрудничества, планирования и обеспечения готовности.

"К участию в учениях будут задействованы органы сектора безопасности и обороны Украины, учреждения, осуществляющие координацию кризисного управления, а также операторов энергетической и другой инфраструктуры", – добавили в ведомстве.

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Напомним, ранее в Винницкую область прибыли американские военнослужащие 352-го крыла сил специальных операций для проведение совместных учений с военными ВСУ. Основной целью мероприятия было повышение уровня взаимосовместимости между подразделениями стран-партнеров.

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