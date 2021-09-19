Украина собрала рекордный урожай зерна: Почти 46 миллионов тонн

Самая высокая урожайность культуры наблюдается в Тернопольской (37,2 ц/га) и Хмельницкой (35 ц/га) областях

"Продолжается уборка зерновых и зернобобовых культур, который проведен на площади 10,4 млн га при урожайности 43,9 ц/га, намолочено 45,7 млн тонн зерна", - говорится в сообщении.

Отмечается, что по состоянию на 17 сентября намолочено 33 млн тонн пшеницы, 10,2 млн тонн ячменя, 582 тыс. тонн гороха.

Лидером по намолоту зерна на 17 сентября была Одесская область, где собрали более 4,35 млн тонн зерна, а по урожайности – Хмельницкая область с показателем 60,3 ц/га.

Кроме того, собрано около 2,9 млн тонн семян рапса с площади 1 млн га при урожайности 28,6 ц/га.

Самая высокая урожайность культуры наблюдается в Тернопольской (37,2 ц/га) и Хмельницкой (35 ц/га) областях.

Отмечается, что сельхозпроизводители 10-ти областей начали уборку кукурузы.

Аграрии 20-ти областей проводят сбор гречихи, которой намолочено 62,6 тыс. тонн при урожайности 13,4 ц/га, а в Донецкой и Харьковской области его сбора уже закончили.

По информации министерства, сельхозпроизводители 18 областей проводят сбор проса, в Донецкой, Луганской, Сумской, Тернопольской и Херсонской областях его уборку уже закончили. Аграрии Винницкой, Львовской, Ровенской, Тернопольской, Харьковской, Черкасской и Черновицкой областей начали копать сахарную свеклу, которых уже накопано 506 тыс. тонн при урожайности 477,4 ц/га.

Кроме этого, практически во всех областях начали собирать подсолнечник, который уже собран с 1,1 млн га (17% к прогнозу) при урожайности 21,2 ц/га. А в 16-ти областях уже начали сбор сои.

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Напомним, ранее мы писали, что еще до окончания нынешней жатвы Украина получила уже два рекорда по урожаю зерновых – аграрии собрали самый большой в истории объем пшеницы и ячменя.