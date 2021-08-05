Украина считает некорректными претензии по паспортам от ЕС

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Для украинского правительства рекомендация стала неожиданностью

Украинская сторона считает необоснованным упрек Евросоюза о наличии у украинцев двух действующих паспортов для выезда за границу одновременно и призыв к отмене выдачи "дополнительных" паспортов. Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на слова главы Государственной миграционной службы Максима Соколюка.

Для украинского правительства рекомендация Брюсселя отменить практику выдачи двух паспортов и аннулировать действие уже выданных документов стала неожиданностью.

По словам Сколюка, Брюссель даже не намекал, что видит здесь проблему.

"Точнее, года 3 назад Словакия и Венгрия действительно поднимали эту тему – мол, как нам отличать украинцев, которые имеют два паспорта. Но мы дали четкое объяснение, которое ЕС удовлетворило. И я был очень удивлен увидеть то же "обвинение" в отчете Еврокомиссии, хотя перед тем не было попыток получить наши комментарии относительно этих претензий", - рассказал Соколюк.

Как выяснилось, инициатором абсурдного требования в адрес Киева стала Польша.

"Польша сообщила (Еврокомиссию), что украинская власть выдавала одновременно два или три биометрических паспорта некоторым своим гражданам, что на практике может привести к тому, что соответствующие граждане Украины будут находиться (на территории ЕС) более 90 дней в течение 180-дневного периода", – говорится в рабочем документе Еврокомиссии.

В ГМС на это отвечают, что ЕС имеет все возможности наказывать таких нарушителей.

"Для пограничника ЕС нет проблемы считать 90-дневный период, если он имеет данные о въезды и выезды гражданина Украины по разным паспортам. Мы, еще когда разрабатывали паспорта, предусмотрели это: в украинском паспорте есть номер записи в госреестре, закрепленный за человеком. И даже если человек изменит свое имя и фамилию, сделает новый паспорт и тому подобное – этот номер останется неизменным", - объясняет Соколюк.

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Ранее сообщалось, что в ЕС призвали Украину отменить для украинцев возможность иметь два действующих паспорта для выезда за границу одновременно.