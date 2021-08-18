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Украина разрешила въезд иностранцам, которые прививались лишь одной дозой вакцины от COVID-19

Фото с открытых источников

Теперь будут пускать не только с подтверждением полного курса вакцинации, но и после первой дозы

Кабинет министров Украины изменил правила въезда в страну на период пандемии COVID-19. Об этом говорится в материалах заседания правительства.

Согласно изменениям, для пересечения границы Украины иностранцам и лицам без гражданства нужен отрицательный результат ПЦР или экспресс-теста на антиген, а также документ, подтверждающий вакцинацию от COVID-19.

Как известно, при этом будет приниматься иностранный COVID-сертификат, подтверждающий вакцинацию одной или несколькими дозами вакцин, которые включены в перечень Всемирной организации здравоохранения.

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Напомним, в Украине 5 августа вступили в силу новые правила въезда, которые призваны предотвратить дальнейшее распространение нового штамма коронавируса "Дельта". Вакцинированные лица должны иметь для въезда в Украину отрицательный ПЦР-тест.

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