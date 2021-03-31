Правительство дополнило перечень запрещенных к импорту российских товаров: Что в нем
В частности, в нем оказались салфетки, скатерти, полотенца, пшеница, масло
Кабинет Министров внес изменения в перечень товаров, запрещенных к ввозу на таможенную территорию Украины, происходящих из Российской Федерации. Об этом сообщает "Урядовий портал".
В частности, перечень пополнился такими товарами:
- Пшеница и смесь пшеницы и ржи (меслин);
- Масла подсолнечное, сафлоровое или хлопковое и их фракции, рафинированные или нерафинированные, но без изменения их химического состава;
- Поверхностно-активные средства, расфасованные для розничной торговли;
- Моющие средства и чистящие, расфасованные для розничной торговли;
- Бумага газетная в рулонах или в листах;
- Бумага и картон немелованных сортов, используемых для письма, печати или других графических целей, и неперфорированные карты и неперфорированные бумажные ленты, в рулонах или прямоугольных (включая квадратные);
- бумага и картон ручной отливки;
- Крафт-бумага и крафт-картон, немелованные, в рулонах или в листах;
- бумага и картон, немелованные, в рулонах или в листах, не подвергнутые дальнейшей обработки или обработанные, как обусловлено примечанием 3 к данной группе;
- Бумага и картон многослойные, которые не имеют поверхностного покрытия или пропитки, армированные или неармированные, в рулонах или в листах;
- Бумага и картон, гофрированные (оклеенные или не оклеенные гладкими внешними листами), крепированные, тисненые или перфорированные, в рулонах или в листах;
- Бумага и картон, гофрированные (оклеенные или не оклеенные гладкими внешними листами), крепированные, тисненые или перфорированные, в рулонах или в листах;
- Туалетная бумага с массой 1 м2 каждого слоя 25 г или меньше;
- Туалетная бумага с массой 1 м2 каждого слоя более 25 г;
- Носовики и косметические салфетки;
- Полотенца для рук в рулонах и не в рулонах;
- Скатерти и салфетки;
- Ящики, коробки, мешки, упаковочные пакеты и прочая тара
из бумаги, картона, целлюлозной ваты или полотна из целлюлозных волокон; коробки для картотек, лотки для писем и аналогичные изделия из бумаги и картона, используемые в учреждениях, магазинах или в аналогичных целях;
- Проволока из других легированных сталей
- Инструменты для бурения скальных пород или почв, включая части;
- Тележки и ходовые балансирные тележки;
- Оси, смонтированные или нет; колеса и их части; штампованные стальные;
- Части тележек, ходовых балансирных тележек и аналогичных тележек.
Как отмечается, соответствующее постановление вступает в силу через 10 дней со дня его опубликования.
Напомним, ранее Кабмин продлил пошлины на российские товары до конца 2021-го года. Такое решение объяснили тем, что РФ наносит ущерб интересам украинской национальной экономической безопасности и экономическим интересам.