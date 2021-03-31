Правительство дополнило перечень запрещенных к импорту российских товаров: Что в нем

Здание Кабинета министров в Киеве Фото: Vasyl Mokan / Facebook

В частности, в нем оказались салфетки, скатерти, полотенца, пшеница, масло

Кабинет Министров внес изменения в перечень товаров, запрещенных к ввозу на таможенную территорию Украины, происходящих из Российской Федерации. Об этом сообщает "Урядовий портал".

В частности, перечень пополнился такими товарами:

Пшеница и смесь пшеницы и ржи (меслин);

Масла подсолнечное, сафлоровое или хлопковое и их фракции, рафинированные или нерафинированные, но без изменения их химического состава;

Поверхностно-активные средства, расфасованные для розничной торговли;

Моющие средства и чистящие, расфасованные для розничной торговли;

Бумага газетная в рулонах или в листах;

Бумага и картон немелованных сортов, используемых для письма, печати или других графических целей, и неперфорированные карты и неперфорированные бумажные ленты, в рулонах или прямоугольных (включая квадратные);

бумага и картон ручной отливки;

Крафт-бумага и крафт-картон, немелованные, в рулонах или в листах;

бумага и картон, немелованные, в рулонах или в листах, не подвергнутые дальнейшей обработки или обработанные, как обусловлено примечанием 3 к данной группе;

Бумага и картон многослойные, которые не имеют поверхностного покрытия или пропитки, армированные или неармированные, в рулонах или в листах;

Бумага и картон, гофрированные (оклеенные или не оклеенные гладкими внешними листами), крепированные, тисненые или перфорированные, в рулонах или в листах;

Бумага и картон, гофрированные (оклеенные или не оклеенные гладкими внешними листами), крепированные, тисненые или перфорированные, в рулонах или в листах;

Туалетная бумага с массой 1 м2 каждого слоя 25 г или меньше;

Туалетная бумага с массой 1 м2 каждого слоя более 25 г;

Носовики и косметические салфетки;

Полотенца для рук в рулонах и не в рулонах;

Скатерти и салфетки;

Ящики, коробки, мешки, упаковочные пакеты и прочая тара

из бумаги, картона, целлюлозной ваты или полотна из целлюлозных волокон; коробки для картотек, лотки для писем и аналогичные изделия из бумаги и картона, используемые в учреждениях, магазинах или в аналогичных целях;

из бумаги, картона, целлюлозной ваты или полотна из целлюлозных волокон; коробки для картотек, лотки для писем и аналогичные изделия из бумаги и картона, используемые в учреждениях, магазинах или в аналогичных целях; Проволока из других легированных сталей

Инструменты для бурения скальных пород или почв, включая части;

Тележки и ходовые балансирные тележки;

Оси, смонтированные или нет; колеса и их части; штампованные стальные;

Части тележек, ходовых балансирных тележек и аналогичных тележек.

Как отмечается, соответствующее постановление вступает в силу через 10 дней со дня его опубликования.

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Напомним, ранее Кабмин продлил пошлины на российские товары до конца 2021-го года. Такое решение объяснили тем, что РФ наносит ущерб интересам украинской национальной экономической безопасности и экономическим интересам.