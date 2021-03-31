live
Новости » Общество Читати новину українською

Правительство дополнило перечень запрещенных к импорту российских товаров: Что в нем

Здание Кабинета министров в Киеве

 Фото: Vasyl Mokan / Facebook

В частности, в нем оказались салфетки, скатерти, полотенца, пшеница, масло

Кабинет Министров внес изменения в перечень товаров, запрещенных к ввозу на таможенную территорию Украины, происходящих из Российской Федерации. Об этом сообщает "Урядовий портал"

В частности, перечень пополнился такими товарами:

  • Пшеница и смесь пшеницы и ржи (меслин);
  • Масла подсолнечное, сафлоровое или хлопковое и их фракции, рафинированные или нерафинированные, но без изменения их химического состава;
  • Поверхностно-активные средства, расфасованные для розничной торговли;
  • Моющие средства и чистящие, расфасованные для розничной торговли;
  • Бумага газетная в рулонах или в листах;
  • Бумага и картон немелованных сортов, используемых для письма, печати или других графических целей, и неперфорированные карты и неперфорированные бумажные ленты, в рулонах или прямоугольных (включая квадратные);
  • бумага и картон ручной отливки;
  • Крафт-бумага и крафт-картон, немелованные, в рулонах или в листах;
  • бумага и картон, немелованные, в рулонах или в листах, не подвергнутые дальнейшей обработки или обработанные, как обусловлено примечанием 3 к данной группе;
  • Бумага и картон многослойные, которые не имеют поверхностного покрытия или пропитки, армированные или неармированные, в рулонах или в листах;
  • Бумага и картон, гофрированные (оклеенные или не оклеенные гладкими внешними листами), крепированные, тисненые или перфорированные, в рулонах или в листах;
  • Бумага и картон, гофрированные (оклеенные или не оклеенные гладкими внешними листами), крепированные, тисненые или перфорированные, в рулонах или в листах;
  • Туалетная бумага с массой 1 м2 каждого слоя 25 г или меньше;
  • Туалетная бумага с массой 1 м2 каждого слоя более 25 г;
  • Носовики и косметические салфетки;
  • Полотенца для рук в рулонах и не в рулонах;
  • Скатерти и салфетки;
  • Ящики, коробки, мешки, упаковочные пакеты и прочая тара
    из бумаги, картона, целлюлозной ваты или полотна из целлюлозных волокон; коробки для картотек, лотки для писем и аналогичные изделия из бумаги и картона, используемые в учреждениях, магазинах или в аналогичных целях;
  • Проволока из других легированных сталей
  • Инструменты для бурения скальных пород или почв, включая части;
  • Тележки и ходовые балансирные тележки;
  • Оси, смонтированные или нет; колеса и их части; штампованные стальные;
  • Части тележек, ходовых балансирных тележек и аналогичных тележек.

Как отмечается, соответствующее постановление вступает в силу через 10 дней со дня его опубликования.

Новости по теме: В Крыму на некоторые российские товары клеят украинские этикетки – Эрфан Кудусов

Напомним, ранее Кабмин продлил пошлины на российские товары до конца 2021-го года. Такое решение объяснили тем, что РФ наносит ущерб интересам украинской национальной экономической безопасности и экономическим интересам. 

Читайте нас в Facebook Читайте нас в Telegram

читайте также

В Киеве произошло смертельное ДТП с участием микроавтобуса и легковушки В Киеве патрульные во время погони сбили байкера. Фото В столице нетрезвый водитель совершил ДТП и лег спать прямо на дороге. Фото В Киеве пьяный водитель внедорожника устроил смертельное ДТП

программы канала ZIK

ПЕРВЫЙ НЕЗАВИСИМЫЙ - ОНЛАЙН
Запад VS Восток: Формирование блоков сверхдержав |
Пресс-конференция премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля | Год работы правительства
Политические провокации. Принудительная вакцинация. Санкции против СМИ | Голос народа | 25.02.21
Встреча Уруского с Кадыровым. Сомнительная вакцинация. Давление власти |
Украину