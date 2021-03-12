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Украина рассчитывает усилить свою авиацию американскими F-15

Американские истребители F-15 Фото из открытых источников

Это произойдет в рамках Визии-2035

В соответствии с Визией Воздушных Сил, которая назначена до 2035 года, украинская авиация может быть усилена американскими самолетами F-15. Об этом сообщил командующий Воздушных сил Вооруженных сил Украины Сергей Дроздов, передает Милитарный портал

"Дальнейшим развитием авиации вооруженных сил должно стать переоснащение авиационной техники на единый тип... пятого поколения 4++. Рассматривается на первом этапе самолет типа Gripen (JAS39 – ред.) и F-15 (вероятно F-15EX – ред.) В дальнейшем с углублением отношений со странами-партнерами переход на современный самолет 5-го поколения F-35", - отметил он. 

По словам Дроздова, в течение следующих 10 лет Воздушные силы будут вынуждены вывести из состава основные образцы боевой техники, которая сейчас стоит на вооружении ВСУ.

При этом чиновник добавил, что пока ресурсов оборонного бюджета Украины для перевооружения будет недостаточно, поэтому для обновления парка тактической авиации необходимо создать отдельную государственную целевую программу.

В соответствии с Визией-2035 тендер на новый многофункциональный самолет должен быть объявлен в течение 2021-2022 годов.

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Ранее сообщалось, что в состав украинского войска передадут опытные образцы берегового мобильного ракетного комплекса с противокорабельными ракетами РК-360МЦ "Нептун". Это планируют сделать в течение марта. 

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